خطة النواب توضح ملامح تقرير اللجنة الفرعية عن البرامج والأداء

ياسمين فوازكشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، المُشَكَّلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، عن ملامح تقرير اللجنة عن موازنات الـ 16 وزارة التي تطبق موازنة "البرامج والأداء"، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 3/6 القا

ياسمين فواز

كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية، المُشَكَّلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، عن ملامح تقرير اللجنة عن موازنات الـ 16 وزارة التي تطبق موازنة “البرامج والأداء”، والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 3/6 القادم.

وأوضحت سيلفيا أن التقرير يحتوى على بيان مفصل بتاريخ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الوزارات، ومقترح زمني لموعد التطبيق الشامل لموازنة البرامج والأداء.

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية أن التقرير يحتوي على تقييم الموازنات البرامج والأداء الخاصة بالوزارات الستة عشر، وهي “الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والآثار، والتنمية المحلية، والبيئة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة الداخلية”.

وأشارت إلى أن تقييم اللجنة ليس فنيا بالدرجة الأولي، لأن التقييم الفني قامت به بعض اللجان الفرعية وهي “الصناعة والتعليم والاتصالات والخطة والموازنة” كل فيما يخصه وقدموها إلى اللجنة.

ولفتت إلى أن التقرير يحتوي أيضا على تفاصيل موازنة البرامج والآداء التي قدمتها وزارة التنمية المحلية لـ 23 محافظة، كما يحتوي على الربع الأول والثاني لموازنة السنة المالية 17-18.

وأضافت سيلفيا نبيل أن هذا التقرير سيكون الملحق الثالث بتقرير الموازنة العامة بالبرلمان، والملخص الخاص به سيكون ضمن التقرير العام للموازنة.