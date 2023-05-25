خطة النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بعد أن استعرض المهندس عصمت عبد السلام، ممثل وزارة الكهرباء، تفاصيل مشروع موازنة الوزارة للعام المالي الجديد 2023/2024 والتي تبلغ جملتها 42.080 مليار جنيها، مشيراً إلى أن المنح تقدر بمشروع الموازنة بنحو 172 مليون جنيه.

وكشف خلال الاجتماع، تخصيص مبلغ 28.5 مليار جنيه لصالح تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وتعقيبا على تساؤلات النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد 2023/2024، أوضح المهندس أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء، أن حجم الاستثمارات موزعه على عدد من المشروعات الهامة، فى مقدمتها المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكى وتنمية سيناء، بواقع 6 مليارات جنيه.

وأشار ممثل وزارة الكهرباء أيضا إلى مشروع الدلتا الجديدة ويبلغ إجمالي تكلفته 19.5 مليار جنيها ينفذ على عدة مراحل مدرج منها العام الجديد 3.5 مليار جنيه.

وأكد أن أحد المشروعات المهمة، أيضا مشروع القطار السريع، حيث تقوم الكهرباء بالتغذية الكهربائية لمحطات الجر، والقيمة الكاملة للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيه.