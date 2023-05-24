«خطة النواب» توافق على فرض ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديلات القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محالّ الفُرجة والملاهي. ونصّت التعديلات على تحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وأي من أماكن العروض والحفلات وأنشطة الترفيه والعروض الموسيقية والغنائية والراقصة أو الترفيهية، أيًّا كانت الجهة التي تنظمها، وضريبة 3% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تُقدَّم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرًّا.

وجاءت كما يلي: ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا أو الباليه وعروض السيرك المصري،

و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية،

والألعاب السحرية وألعاب الهواة،

و5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص، والحفلات الراقصة،

ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحالّ السياحية متى قُدّم بها عروض موسيقية أو غنائية أو ترفيهية أو راقصة،

وحفلات الديسكو والفلات الراقصة وحفلات الأوركسترا السيمفوني وفِرق الموسيقى العربية، التابعة للدولة، أو التي تقيمها دار الأوبرا المصرية.

كما نصّ القانون على فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و20% عروض الأسماك والحيوانات، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.