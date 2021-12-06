اقتصاد وأسواق

خطة النواب تناقش موازنة الاستثمار والثروة المعدنية وقناة السويس الاسبوع المقبل

والاقتصادية لقناة السويس والعامة للمعارض أمام لجنة الخطة والموازنة الاسبوع القادم
ياسمين فواز 9:02 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21 9:02 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد عدد 8 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل حيث ستنظر اللجنة في أول اجتماع لها متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص الشهر العقارى.

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وأشار أن الاجتماع الثاني مخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020 /2021.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الي أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يتابع توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص وزارة التربية والتعليم الفني.

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اما الاجتماع الرابع فسوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدينة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأضاف سالم ان الاجتماع الخامس لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص وزارة التعليم والبحث العلمي.

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ويناقش الاجتماع السادس حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
اما الاجتماع السابع فسوف يناقش حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

والاجتماع الثامن يناقش موازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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