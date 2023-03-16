Loading...

«خطة النواب» تناقش حساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي الأحد المقبل

Loading...

اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل

«خطة النواب» تناقش حساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي الأحد المقبل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:01 م, الخميس, 16 مارس 23

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات وذلك على النحو التالي:


الاجتماع الأول:

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأحد المقبل حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.

الاجتماع الثاني:

يوم الاثنين الموافق 20/3/2023 وذلك لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022.

الاجتماع الثالث:

يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:01 م, الخميس, 16 مارس 23