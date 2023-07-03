خطة النواب تناقش «إلغاء إعفاء الدولة للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية» الأربعاء

كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عقد اللجنة اجتماعًا الاربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن “إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية”.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المشروع يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المشروع يأتي تكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.