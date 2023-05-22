«خطة النواب» تطالب بزيادة اعتمادات نفقة الدولة بمبلغ 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بزيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة، بما لايقل عن خمسة مليارات جنيه، حيث تقدَّر الاعتمادات المالية لنفقة الدولة بـ7.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في حين أن المنفَق فعليًّا خلال عام 23/22 حوالي 15 مليار جنيه، وذلك قبل زيادة التكاليف.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2023/ 2024 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين.

وأيّد جميع أعضاء اللجنة طلب النائب مصطفى سالم بزيادة اعتمادات نفقة الدولة نظرًا لأهميتها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، خاصة محدودى الدخل،

وانتهت اللجنة إلى بذل كل جهودها مع وزارتي المالية والتخطيط؛ لدعم نفقة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.