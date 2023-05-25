خطة النواب تطالب بتقرير تفصيلي حول الدعم والمنح التي يتم توزيعها لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية

طالب نواب لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بتقرير تفصيلي حول الدعم والمنح التي يتم توزيعها لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية اثناء مناقشة ملف مشروع “أطفال وكبار بلا مأوي” وما يواجهه من مشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، فيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلين عن الوزارة، ووزارتي التخطيط والمالية.

وأشار النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بالرلمان، إلى أنه تم إنفاق نحو 113 مليون جنيه على مشروع أطفال وكبار بلا مأوي في 2020، ثم تعثر توقف بعد ذلك.

وقال النائب: على الرغم من أن وحدات مشروع أطفال بلا مأوى المتنقلة، مر عليها 3 سنوات فقط، إلا أن حالتها أسوأ من أتوبيسات النقل العام القديمة.

وانتقد النائب تخصيص مبالغ زهيدة بالآلاف لمراكز هامة مثل استضافة المرأة، وحمايتها مقابل أكثر من مليون جنية للأندية.

من جانبه أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع “أطفال وكبار بلا مأوي”، تم عمل مؤسسة له وأصبح يتبع الادارة المركزية للرهاية الاجتماعية، ولديه 17 وحدة متنقلة تم تشكيل لجنة على مستوى عالي، وتم إعداد تقرير وجاري عملية الصيانة والإصلاح.

من جانبها، اتفقت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، في شأن ضعف الأرقام المخصصة للجمعيات ومراكز الأسرة والطفولة، وعدم زيادتها عن الموازنات السابقة، خصوصا في ظل تغير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

وتسائلت النائبة عن أسباب انخفاض بند مزايا الأمان الاجتماعي بواقع 44.100 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

وأكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن ثبات الدعم لكافة المؤسسات يعني أنه لا يوجد هناك استراتيجية أو خطة لدى الوزارة في هذا الشأن.

من جانبه أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن، أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات، باستشراف الدور الحيوي الموكل إليه في دعم مؤسسات المجتمع المدني.