«خطة النواب» تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التداعيات الاقتصادية على مصر جراء حرب روسيا وأوكرانيا

اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا قد بدأ ولا أحد يعلم متى النهاية، وهل سيظل محدودا أم ستتداخل فيه أطراف أخرى؟.



واضاف في تصريحات له أن كل الاحتمالات واردة وقابلة للتطور فقد تدحرجت كرة الثلج ولا ندري متى ستتوقف وإلى أي حجم ستتضخم، وهي حرب من توابع تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر ١٩٩١ ولن تكون الأخيرة في تقديري.



وتابع: أثق تماماً في أن القيادة السياسية في مصر لديها من الحنكة والقدرة العالية على تقدير الموقف الاستراتيجي بعمق ووعي وعلى اتخاذ المواقف والقرارات التي تراعي مصالح الوطن وتفهم تشابكات العلاقات الدولية جيداً.



وأوضح أن هناك بعض التداعيات التي ستؤثر على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري في الفترة القادمة من جراء هذه الحرب رغم بعدها الجغرافي عنا ولكن كما نعلم فإن العالم قرية صغيرة ومن ما أرصده الآن: