خطة النواب تستمع لوزيري البترول والكهرباء بشأن موازنة العام المالي الجديد

وكالات:ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم /السبت/، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خطة وموازنة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن السنة المالية (2018/ 2019).واستعرض وزير البترول المهندس طارق الملا خطة الوزارة خلال اجتماع اللجنة، لافتا إلى أنه سيتم ا

وكالات:





ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم /السبت/، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خطة وموازنة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن السنة المالية (2018/ 2019).

واستعرض وزير البترول المهندس طارق الملا خطة الوزارة خلال اجتماع اللجنة، لافتا إلى أنه سيتم اعتبارا من العام المقبل وقف استيراد الغاز والاكتفاء محليا منه تزامنا مع البدء في عملية تصديره.

وأشار الملا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير معامل التكرير خلال السنوات الأربع القادمة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى 5 في المائة مقابل 35 في المائة حاليا.

وأوضح أن ترشيد الاستهلاك سيساهم في وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خاصة فيما يتعلق بالبنزين ووقود النفاثات.

كما استمعت اللجنة اليوم إلى عرض مفصل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر حول خطة عمل الوزارة خلال العام المالي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تشمل إنشاء 9 محطات كهرباء في العام المالي الجاري (2017 /2018)، و11 محطة أخرى في العام المالي القادم (2018 /2019).

ولفت شاكر إلى إن الوزارة تعتزم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء، بما فيهم المؤسسات الحكومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سعر الطاقة الكهربية المباعة للمصانع في الوقت الحالي أقل من التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج، خاصة في مجال الحديد، لافتا إلى أن سعر الصرف هو العامل الرئيس المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء.