خطة البرلمان :«موازنة الأولويات» هي الحل بسبب تداعيات فيروس كورونا

أكدت النائبة سيلفيا نبيل لويس، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن الطريقة المتبعة لمناقشة الموازنة العامة للدولة لن تكن ذات القيمة المعتادة لهذا العام و”موازنة الأولويات” هي الحل.

خطة البرلمان: يجب مناقشة موازنة العام القادم باعتبارها موازنة أولويات على خلفية أزمة فيروس كورونا

وأضافت عضوة البرلمان أننا فى حاجة لمناقشة موازنة العام القادم ٢٠/٢١ بشكل مختلف باعتبارها موازنة أولويات على خلفية أزمة فيروس كورونا التي سيكون لها الكثير من التبعات الاقتصادية فى مختلف المجالات، والتى يجب أن يتم أخذها فى الحسبان، خاصة في ظل التوقع بانخفاض كبير في إيرادات الدولة للعام المالي القادم، ما يتحتم عليه ترتيب أولويات الصرف.

خطة البرلمان: تحديد الأولويات أولا

وأضافت “نبيل” أننا فى حاجة لتحديد الأولويات بشكل واضح للتعامل مع تبعات أزمة كورونا حتى لا نصرف مبالغ على بنود غير حتمية وقد يصعب توفير مثل هذه الإيرادات مع نهايات العام المالي ٢٠/٢١، لذا يجب تحديد السيناريوهات المختلفة للإيرادات المتوقعة للدولة فى ظل التغييرات الاقتصادية المحتملة.

المناقشة العادية للموازنة لن تكون ذات قيمة

وأشارت إلى ضرورة أن تطلع الحكومة البرلمان على السيناريوهات المتوقعة من الأفضل للأسوأ؛ لأن المناقشة العادية للموازنة هذا العام لن تكون ذات قيمة.

وأكدت “نبيل” أن أزمة كورونا أثرت على كل القطاعات سواء العامة أو الخاصة، وبالتالي يجب أن تتغير طريقة مناقشة الموازنة العام الجاري.

كما أضافت “نبيل” أنه يجب التفكير في توجيه دعم لقطاعات اقتصادية جديدة تدر دخل للدولة وتواكب التطور العالمي.