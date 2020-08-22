خطة البرلمان : قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم خطوات ربط وتحصيل الضريبة

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، قيام المجلس خلال جلسته المقررة الاثنين المقبل، بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتضمن 90 مادة ويستهدف تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

وكيل خطة البرلمان : الإجراءات الضريبية الموحد يهدف إلى تجميع شتات الأحكام المنظمة في قانون واحد

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن مشروع القانون يهدف إلي تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف وكيل البرلمان : أن مشروع القانون تضمن إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى.

وتابع سالم أن مشروع القانون استحدث حكماً يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات.

ولفت وكيل خطة البرلمان إلي تضمن مشروع القانون تنظيماً للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل.

مشروع القانون يجيز إسقاط الضريبة في حالات معينة

وأشار مصطفي سالم إلي أن حظر القانون على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين.

وشدد علي أن المشروع اجاز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كلياً أو جزئياً في عدة حالات.