خطة البرلمان توافق علي ضمان القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ضم مشروع القانون المقدم من الحكومة مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

ووافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.