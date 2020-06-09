خطة البرلمان توافق على موازنة مجلس النواب للعام المقبل

أكثر من 70% منها أجور للعاملين بمجلسي النواب والشيوخ

أعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الموافقة على مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، تمهيدا لرفع تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، للأمانة العامة غدا لمناقشته في الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة في البرلمان اليوم الثلاثاء بحضور الأمين العام للمجلس. النائب مصطفي سالم وكيل خطة البرلمان

من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب أن موازنة البرلمان للعام المالي المقبل هي الأقل في الزيادة السنوية الطبيعية عن موازنات باقي مؤسسات الدولة.

70% من موازنة البرلمان أجور

وأضاف سالم في تصريحاته لـ:”المال” أن موازنة البرلمان تتضمن ما يتجاوز الـ70% أجور للعاملين بمجلسي النواب والشيوخ.

يشار إلى أن تقرير لجنة الخطة سيتضمن عدد من التوصيات منها زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى (المستشفيات الجامعية).

كما سيتضمن التقرير أيضا توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات فى أخرى لترشيد الإنفاق العام وتوجيه قدر أكبر من الإنفاق فى القطاعات التى سبق ذكرها.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تحديد أولويات الإنفاق في المشروعات التى يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها خلال السنة المالية 2020/2021 ومراعاة للظروف الراهنة.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن لجنة الخطة الموازنة تقوم الآن بالعمل على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي، وتقديمه إلى الجلسة العامة والتصويت عليه خلال جلسات الأسبوع القادم.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن هناك بعض التوصيات والملاحظات سيتم تقديمها خلال التقرير سواء مقدمه من اللجان النوعية في تقريرها أو من خلال تقرير الخطة والموازنة.