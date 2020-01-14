«خطة البرلمان» تنتهى من قانون الجمارك الجديد اليوم لرفعه للجلسة العامة

أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان عن الانتهاء اليوم الثلاثاء من مشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لرفع تقريرها النهائى إلى الجلسة العامة وفقا لأولويات هيئة مكتب المجلس.

ووفقا للنائبة ميرفت ألكسان عضوة اللجنة فى تصريحاتها لـ :”المال” فإن اجتماع اللجنة مساء اليوم يحسم ستة مواد متبقية من مشروع قانون الجمارك الجديد.

وأضافت أن مشروع القانون من أهم التشريعات المرتقب صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة ، لكونه من القوانين التى تمس الأمن القومى المصرى .

الخطة والموازنة بالبرلمان: القانون ينظم الإعفاءات

فيما أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة حريصة على الانتهاء من مشروع قانون الجمارك اليوم ليخرج إلى النور قريبا.

وأضاف عمر أن مشروع قانون الجمارك الجديد يدعم عجلة الاقتصاد، ويحمى من مخاطر التهريب ، مضيفا أنه يتضمن تنظيم الإعفاءات، وليس إلغاءها.

وأشار إلى حرص اللجنة على تدرج العقوبات المالية، موضحة أن عقوبة الحبس ستكون مقتصرة فى حالات تهريب الأسلحة أو المخدرات ، كونها عمليات تهريب تضر بمصلحة الدولة.

من ناحيته ، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أن قانون الجمارك الجديد يستهدف توسيع القائمة البيضاء وتقليل مدة الإفراج الجمركى لرفع تصنيف مصر عالميا .

وزير المالية: تشكيل لجان مشتركة لفحص الحاويات

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لفحص الحاويات في الجمارك، قائلاً: “إن الظروف الأمنية خلال الفترة الماضية استلزمت التدقيق فى الإجراءات ونسعى لتوسيع القائمة البيضاء من أجل الإسراع بإجراءات الإفراج الجمركى”.