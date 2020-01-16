سيـــاســة

خطة البرلمان تنتقد إهمال موظفي المحليات وتطالب الوزير بالتدخل

أشارت إلى أنها على ثقة بأن وزير التنمية المحلية لن يرضى بما يحدث وسيقوم بمعاقبة المقصرين
ياسمين فواز 5:43 م, الخميس, 16 يناير 20 5:43 م, الخميس, 16 يناير 20

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انتقدت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، تأخر بعض الوزارات في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وخاصة وزارتي التنمية المحلية والصحة،

وأكدت أن ما يحدث قمة الإهمال، مطالبة برد وزير التنمية المحلية علي ما يحدث من تقصير للموظفين في تطبيق موازنة البرامج والأداء، متابعة “اللي مش عايز يشتغل يقعد في بيتهم”.

خطة البرلمان تطالب برد قوي من الوزارة مع المقصرين

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اليوم الخميس، لتسلم موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020/ 2021 بشكل مبدئي.

وشددت على ضرورة الحزم لأن أكبر مشكلة في مصر تتمثل في المحليات، مطالبة برد قوي وواضح من الوزارة مع المقصرين.

وأشارت إلى أنها علي ثقة بأن وزير التنمية المحلية لن يرضى بما يحدث، وسيقوم بمعاقبة المقصرين، موضحة أن هناك استجابة من المديريات لا بأس بها على عكس دواوين عموم المحافظات.

ووجهت النائبة سيلفيا نبيل الشكر لممثلي الوزارات علي مجهودهم، قائلة “لو حضرتوا وقت إشادة النقد الدولي باللي عملتوه كنتم هتبقوا فخورين، علشان كانوا مندهشين خاصة في التعاون بين البرلمان والحكومة من أجل البناء، والانتهاء من مجموعات التدريب، ونشكركم ع التطور”.

خطة البرلمان: أسبوع لاستكمال ما لم يتم تسليمه بموازنة الوزارات

وخلال الاجتماعين تسلمت اللجنة موازنة البرامج والأداء من بعض الوزارات، بصورة مبدئية، وأعطت مهلة أسبوع واحد فقط لاستكمال ما لم يتم تسليمه.

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بقلم ياسمين فواز

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