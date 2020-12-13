«خطة البرلمان» تناقش اتفاقية التعاون الجمركي العربي غدًا

كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن عقد اللجنة اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015 والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 5 /7/ 2020.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن الاجتماع من المقرر إجراؤه بالاشتراك مع هيئتي مكتب لجنتي الشئون العربية والاقتصادية.

خطة البرلمان تناقش اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات

وأوضح مصطفي سالم أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان من المقرر أن تعقد اجتماعا ثانيًا في اليوم نفسه لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علي الدخل، والموقع في أبو ظبي بتاريخ 14/11/2019، بالتعاون مع هيئة مكتب لجنة الشئون العربية.

منحة الحوكمة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، تعقد اجتماعا اليوم الأحد، لنظر طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق “بصفتها المقترض “وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .

وأيضا قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد وذلك بحسب جدول اعمال اللجنة الذي أعلنت عنه .