خطة البرلمان تمهل مصلحة الضرائب 48 ساعة لبحث متأخرات بـ33.4مليار جنيه

منحت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مصلحة الضرائب مهلة يومين للرد علي استفسارات اللجنة وايفادها بنسخه من المذكرة التفصيلية التي تم عرصها علي رئيس الوزراء بشأن المبالغ المستحقة للمصلحة لدى الغير خاصة المتأخرات غير المتنازع عليها والتي وصلت إلى 33.4 مليار جنيه .

الضرائب :متأخرات ضريبية ب33.4مليار جنيه

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء ، لمناقشة المتأخرات الضريبية وخطة المصلحة في المرحلة القادمة.

و طالبت اللجنة مصلحة الضرائب بإيفادها بتوضيح الاجراءات التي اتخذتها المصلحة لتحصيل قيمة المتأخرات .

من جانبه ، كشف رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر عن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها ، والتي بلغت 33.4 مليار جنيه ، والتي لم يتم تحصيلها في 31 ديسمبر 2019.

28.8 مليار حجم متأخرات المؤسسات الصحفية وهيئات الدولة

واكد رضا عبد القادر ان المبلغ السابق مرحل منذ عدة سنوات.

وأكد مختار توفيق رئيس قطاع التحصيل بمصلحة الضرائب أن هذه المتأخرات تتضمن مبلغ 28.8 بمركز كبار الممولين معظمها مستحقة على هيئات تابعة للدولة ومؤسسات صحفية وأن المصلحة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات ضدهم،ك.

وأضاف أن وزير المالية عرض مذكرة بتلك المشكلة على رئيس مجلس الوزراء.

من ناحيته ، شدد النائب مصطفى سالم علي ضرورة موافاة اللجنة خلال 48 ساعة بصورة هذه المذكرة وهل تم مناقشتها بمجلس الوزراء من عدمة وما النتائج التي تم التوصل إليها في حالة عرض ومناقشة المذكرة.