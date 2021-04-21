خطة البرلمان تعقد 8 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة للدولة

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، عن جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل ، والذي يتضمن عقد 8 اجتماعات لمناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأكد وكيل خطة البرلمان أنه من المقرر أن تعقد اللجنة في أول وثاني اجتماعاتها بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة بيانه المالي بعد القائه خلال الجلسة العامة المزمعة يوم الأحد المقبل.

كما ستعقد اللجنة الاثنين المقبل اجتماعين آخرين بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لمناقشة بيانها المزمع القائه في نفس اليوم خلال الجلسة العامة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية للسنة المالية 2021 /2022.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها الثلاثاء بحضور وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور، لمناقشة الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين، في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

إلي جانب عقد اجتماع سادس لنظر الاعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لاقامة حياة كريمة بالقرى، بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان، والتضامن الاجتماعي.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها، بحضور وزارات المالية والتخطيط والصحة والسكان الاربعاء المقبل.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم والجهات التابعة لها بحضور وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم الفني.