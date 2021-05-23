«خطة البرلمان» تطالب 3 وزارات بكشف أسباب انخفاض إيرادات الكهرباء 5 مليارات جنيه

طالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة، بإرسال خطاب رسمي للجنة يوضح أسباب انخفاض الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2021/ 2022 بأكثر من 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجاري 2020/ 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم ، عقب توجيه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تساؤلا لعصمت عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء الشون المالية والقانونية، حول انخفاض الإيرادات الأخري بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء المقدرة بين العام المالي الحالي والبالغ ٥٠٠٢٧٢٠٠٠٠ جنيه والقادم ٢٦٥٨٠٠٠ بنقص قدرة ٥٠٠٠٠٦٢٠٠٠ .

وأضاف النائب مصطفي سالم أن هذا الانخفاض آثار دهشتي وعجز مسئولي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء عن تقديم ردودا مقنعة.

وبلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 2 مليون و658 ألف جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و2 مليون و720 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى .