سيـــاســة

«خطة البرلمان» تطالب وزير الطيران بتحديد المسئول عن قرض الـ 50 مليون يورو

مصطفى سالم يطالب وزير الطيران بتطوير مطار سوهاج وإنشاء الحجر الصحي به
ياسمين فواز 7:36 م, الثلاثاء, 26 يناير 21 7:36 م, الثلاثاء, 26 يناير 21

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وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، تساؤلا لوزير الطيران المدني بشأن ضرورة تحديد المسئولية في توقيع الوزارة لقرض بمبلغ 50 مليون يورو عام 2013 وذلك بغرض تطوير الملاحة الجوية، وتبين أن القرض انتهت مدته عام 2020 وأن المبلغ المستخدم منه 4 ملايين يورو فقط بنسبة 8% من القرض .

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وطالب وكيل خطة البرلمان خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، الوزير بضرورة توضيح أسباب الحصول علي القرض وأسباب عدم الاستخدام وعلي ماذا تم إنفاق 4 ملايين يورو دون تنفيذ المشروع .

كما طالب وكيل الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة تطوير الخدمات بمطار سوهاج وإنشاء الحجر الصحي به وضرورة التجهيز لاستقبال الجثامين للمتوفين من أبناء سوهاج والمحافظات الأخرى من العاملين بالخارج وهم مئات الآلاف نظرا المشقة والتكلفة العالية التي يتحملها أسر ذوي هؤلاء المواطنين عند نقل الجثامين لمطار القاهرة أو الأقصر.

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وأكد سالم أن الدولة تتجه الآن نحو إعادة الهيكلة ودراسة الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات ونري جميعا أن هناك تكرار في الاختصاصات والأهداف ما بين ديوان وزارة الطيران المدني وبين سلطة الطيران المدني وصندوق دعم الطيران .

وسأل سالم الوزير عن رؤية الوزارة نحو الدمج وإزالة الاشتباكات الإدارية وتكرار الاختصاصات .

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بقلم ياسمين فواز

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