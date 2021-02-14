«خطة البرلمان» تطالب المالية بصرف 500 مليون جنيه كحافز لتطوير التعليم قبل الجامعي

طالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، وزارة المالية بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي والذي يبلغ حوالي 500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان وفي إطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها .

وتبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي 95.3 مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ 904.7 مليون جنيه .

وأشارت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، إلى أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم حول المستحقين للحافز تبين أن هناك اختلاف بين إجمالي الأعداد الواردة بتاريخ فبراير 2020 والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير 2021 ، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز المخصص ، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها ، وأسباب اختلاف الأعداد الواردة .

من جانبه قال ممثل وزارة التربية والتعليم إن هناك مدارس تدخل في نظام الجودة وتستحق الحافز من هنا جاء الاختلاف والتباين في الأعداد المستحقة لهذا الحافز.

وطالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد بدقة وإرسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير في استكمال هذا الحافز.