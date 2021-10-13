غير مصنف

خطة البرلمان تحذف مادتين من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

خلال اجتماعها اليوم
ياسمين فواز 1:32 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 1:32 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على حذف المادتين ” 2،3″ من تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والعودة إلى النصوص الأصلية بالقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ومشروع قانون المالية المواحد.

وتنص المواد على:
مادة (2):

للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.

اقرأ أيضا  برلمانية : قمة «فيشجراد» مع مصر خطوة على الطريق الصحيح

ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.

ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.

اقرأ أيضا  تفاصيل مناقشة «تضامن البرلمان» لاتفاقية منظمة تنمية المرأة بدول التعاون الإسلامي

ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.

مادة (3):

يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين.

ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 13-10-2021

ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 13-10-2021

دعاء حسني 10:13 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

وزير الري : معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل لا تزال أعلى من المعدل

المال - خاص 11:52 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المال - خاص 5:25 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

إيفانتي العالمية توقع اتفاقية شراكة مع «MCS» لحلول أمن المعلومات

المال - خاص 2:52 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 30-9-2021 وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

عمر سالم 8:58 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

شركة «Flat6Labs» تعلن عن الإغلاق الثاني للصندوق التونسي «أنافا للتمويل الأساسي»

محمود جمال 11:01 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21