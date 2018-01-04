خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بمئوية عبد الناصر

رحاب صبحى أعدت الإذاعة المصرية خطة من خلال شبكاتها للاحتفال بمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم 15 يناير الجاري، حيث سيقدم البرنامج العام مجموعة من البرامج والفترات التي تتناول مسيرة الزعيم الخالد عبد الناصر، منها علي سبيل المثال وثائق وحقائق، حياتي من مذكراتي، كما ستذاع حلقات في سبيل الحرية ا

رحاب صبحى



أعدت الإذاعة المصرية خطة من خلال شبكاتها للاحتفال بمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم 15 يناير الجاري، حيث سيقدم البرنامج العام مجموعة من البرامج والفترات التي تتناول مسيرة الزعيم الخالد عبد الناصر، منها علي سبيل المثال وثائق وحقائق، حياتي من مذكراتي، كما ستذاع حلقات في سبيل الحرية المستوحاة من قصة كتبها الزعيم جمال عبد الناصر، وأعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا، ووضع الموسيقي لها عبد الحليم نويرة، وأخرجها يوسف الحطاب وبطولة ماجدة ومحسن سرحان، زوزو نبيل، حسين رياض، عبدالرحيم الزرقاني، حسن البارودي، وشفيق نور الدين.

كما تقدم شبكة الشباب والرياضة مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج منها اخر طبعة، الزعيم ناصر في ذاكرة الأمة، كما تقدم الشبكة مجموعة المقاطع الصوتية من خطب الزعيم عبد الناصر والأغاني التي عبرت عن المرحلة.

كما تقدم شبكة صوت العرب غاوي حكاوي مع عبد الحكيم عبد الناصر وناصر والعرب حول عبد الناصر والفكر القومي العربي، وناصر في عيون الجماهير، وحكاية شعب حول الجلاء وتأميم القناة وقانون الإصلاح الزراعي والعدوان الثلاثي والسد العالي وزيارة لمتحف الزعيم والبوم صور عبد الناصر وناصر والمرأة حول حق الانتخاب للمرأة وقصة أول وزيرة وأول سفيرة وأول برلمانية وفترة المشروع الثقافي حول الإنجازات الثقافية في عصر عبد الناصر، وناصر وصوت العرب وغيرها من البرامج والفقرات التي ستذاع علي مدار اليوم في شبكات الشرق الأوسط والإقليميات والثقافية والموجهات.