خطا ميرسك وmsc يقرران وقف خدمة تردد السفن بين الصين إلى الساحل الغربي الأمريكي

قرر خطي ميرسك وmsc “أهم خطوط الحاويات في العالم”، أحد خدمات تردد السفن بين منطقة الصين إلى منطقة الساحل الغربي للولايات المتحدة، بسبب ضعف الطلب عليها من قبل المستوردين والمصدرين.

ومن المعروف أن خطي ميرسك “الدنماركي” و”msc السويسري – الإيطالي ” كونا فيما بينهما تحالفا في بعض من خدمات السفن بين أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى 2M Alliance 2m) ) .

وأكدت الشركتان حسب بيان حصلت عليه “المال” أن هذا قرار وقف تلك الخدمة والتي تسمى خدمة سيكويا (Sequoia / TP3) بسبب انخفاض الطلب على الساحل الغربي للولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت الشركتان أنه سيتم تجميد الخدمة في 18 أكتوبر الجاري، حيث كان مقررًا أن تقوم السفينة Gerner Maersk ، بتنفيذ رحلة تحت رقم ” 242N – PF ” وذلك من الصين وحتى الساحل الأمريكي.

ومن المقرر أن يتم دمج خدمة سيكويا في خدمة TP2 / Jaguar التابعة لتحالف 2M، بالدوران حول عدد من الموانئ تضم (شيكو – نانشا – يانتيان – نينغبو – شنغهاي – لونج بيتش – بوسان).

وقالت MSC في إعلان: “جميع البضائع المنقولة حاليًا على خدمة سيكويا يمكن نقلها على خدمات جاكوار وأورينت، مع أوقات عبور مماثلة أو أفضل”.

ولاحظت شركة نقل الحاويات السويسرية / الإيطالية MSC أن هذا التعليق المؤقت والتغييرات المرتبطة بالشبكة ستساعد في إزالة آخر فترات الانتظار المتبقية للرسو في لوس أنجلوس.

ونشرت أمس “المال” تقريرا لمجموعة الفالاينر العالمية المتخصصة في نشاط النقل البحري، أن هناك توقعات بحدوث ركود هيكلي في هذا النشاط خلال العام المقبل 2023، وذلك بسبب مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية، وأسعار الطاقة المتصاعدة بشكل كبير، وهو ما يؤثر على التكاليف وعدم الاستقرار السياسي والتضخم العام على الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي العالمي وبالتالي على أحجام التجارة.

وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه وترجمته، أن سجل طلبات السفن سجل اليوم 7 ملايين حاوية مكافئة، وذلك مقارنة بنحو 6.6 مليون حاوية مكافئة عام 2008، حيث يتم تخصيص 56% من دفتر طلبات السفن المعين اليوم لأكبر خمس شركات نقل في العالم، إما من خلال التزامات الملكية أو الاستئجار.

وأشار التقرير إلى أن التخفيف من قيود التنقل المرتبطة بكورونا أدى إلى عودة أنماط الاستهلاك نحو السفر على حساب التسوق، في حين أن أسوأ اختناقات الموانئ قد تلاشت في الأشهر الأخيرة.

وحذر تقرير ألفالينر من أن عددا كبيرا من سفن الحاويات الكبيرة الجديدة ستبحر في المياه في عام 2023 في وقت يتسم فيه الطلب بالركود.