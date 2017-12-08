خطاب نوايا بين الأوروبى للتعمير وقناة السويس لتعزيز الإطار التنظيمى للمنطقة

سمر السيد- هاجر عمران قال بيان صحفى صادر عن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، إن نائب رئيس البنك للسياسة والشراكة بيير هيلبرون وقّع، اليوم، خطاب نوايا مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتعزيز الإطار التنظيمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحس

سمر السيد- هاجر عمران





قال بيان صحفى صادر عن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، إن نائب رئيس البنك للسياسة والشراكة بيير هيلبرون وقّع، اليوم، خطاب نوايا مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتعزيز الإطار التنظيمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحسين وظائف وخدمات الشباك الواحد المقدَّمة للمستثمرين وتنمية وتنفيذ سياسات الاستثمار واستراتيجيات الترويج.

وأضاف البيان أن حجم استثمارات البنك بمصر، خلال السنوات الخمس الماضية، سجلت نحو 3 مليارات يورو فى 70 مشروعًا بجميع القطاعات الاقتصادية، فبالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز دور المرأة فى سوق العمل، ارتبط البنك بتمويل مشروعات البنية التحتية للطاقة محليًّا.