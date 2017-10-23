خطاب مصري إسرائيلي لواشنطن لرفع حظر ديزني

هاجر عمران

قال رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة”الكويز” بوزارة التجارة والصناعة، الدكتور، أشرف الربيع، اليوم الاثنين، إن الوحدة أرسلت خطابا مشترك إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع وحدة الكويز الإسرائيلية لرفع الحظر عن صادرات السوق لديزنى الإمريكية.





وخلال كلمته منذ قليل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أضاف الربيع، أن الوزارة استعانت بالجانب الإسرائيلى نظرا لثقله وأهميته فى الضغط على الولايات المتحدة.





وأوضح أن سبب الحظر الذي تم مؤخرا، هو تدنى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والمحافظة على حقوق العمال.





وقال إن “الدول الآن لا تبحث فقط عن الأسعار الأرخص ولكن أيضا التزام الدول المصدرة بالمعايير الاجتماعية وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية”





واستدرك “إلا أن الوضع الآن تحسن ويتم العمل على برنامج مع منظمة العمل الدولية فى هذا الإطار”.





وكانت الشركة الأمريكية العالمية فرضت في فبراير الماضي حظرا على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات بقيمة 150 مليون دولار، بسبب ما قالت إنه تدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية.





وفي يوليو الماضي، قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن شركة “ديزني” العالمية رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة الشركة والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر.

















