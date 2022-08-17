خطاب «مدينة نصر للإسكان» يجدد آمال صفقة استحواذ «سوديك»

جدد خطاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير – الذي وجه أمس إلى إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” – الآمال حول إعادة المفاوضات بين الطرفين فيما يتعلق بصفقة استحواذ الثانية على الأولى.

فبعد رفض مساهمي شركة مدينة نصر للإسكان أمس طلب سوديك بفحصها، أرسلت الأولى خطاباً أكدت فيه أنها مستعدة لحوار جاد لتوضيح وتدقيق البيانات والحقائق عن الشركة للوصول إلى القيمة العادلة للسهم.

وكانت شركة “سوديك” قد تقدمت مؤخرا بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم “مدينة نصر” بسعر استرشادي يتراوح بين 3.20 إلى 3.40 جنيه للسهم.

وأكدت “سوديك” أن الفحص النافي للجهالة يعد أحد شروط عرض الشراء في حين رفض مجلس إدارة مدينة نصر هذا العرض ودعا إلى عقد جمعية عمومية للحصول على موافقتها أو رفضها على إجراء الفحص.

وتوقعت مصادر في سوق المال أن تجذب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الاهتمام من جانب كيانات عربية أخرى مثل الصندوق السيادي السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن استحواذ أسهم التداول الحر على أكثر من 50% من أسهم شركة مدينة نصر من شأنه جذب مستثمرين لشراء حصص فيها سواء أقلية أو أغلبية.

وتابعت: يوجد عدة سيناريوهات للشركة خلال الفترة المقبلة من ضمنها ظهور أطراف جديدة ترغب بشراء حصص أقلية أو أغلبية في الشركة ، أو اتجاه شركة سوديك لإعادة النظر بسعر عرض الشراء ، مع تغيير بعض الشروط في الصفقة.

وأضافت أن السيناريو الثاني يتمثل في تركيز الشركة على تطوير أراضيها والمضي قدما باستكمال مشاريعها خاصة في ظل إعلانها خلال الفترة الماضية عن خطة لتطوير محفظة الأراضي متعددة الاستخدامات.

وأكدت المصادر أنه لم يتم بعد تقديم أي عروض استحواذ لشركة مدينة نصر، وأن الأمر لازال في طور المفاوضات.

وقالت المصادر إنه في حال قيام أي طرف بشراء حصص في شركة مدينة نصر خلال الفترة المقبلة فسيتم ذلك بسعر أعلى من القيمة التي عرضتها سوديك للاستحواذ على الشركة مؤخراً.

ويتضمن الفحص النافي للجهالة دراسات قانونية ومالية ومحاسبية وضريبية وفنية وتشغيلية ومتطلبات رقابية وتجارية.

وأكد مجلس إدارة شركة مدينة نصر في رده على العرض المقدم من شركة الدار الإماراتية – مالكة حصة الأغلبية في شركة سوديك مقدمة عرض شراء أسهم الشركة – أنه يرحب بـ«الدار» كمستثمر جاد ومؤثر في الاقتصاد المصري.

وقال مجلس مدينة نصر للإسكان في إفصاح سابق للبورصة إنه يتشرف بأن يكون لدى «الدار» الرغبة في المشاركة بشركة مدينة نصر كإحدى أعرق الشركات المصرية في مجال التطوير العمراني، موضحا أن «الدار» لما لها من باع وثقل في هذا المجال تعتبر إضافة لأي كيان تشارك فيه.

وأشار إلى أن العرض المقدم لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، وبناء عليه قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في طلب إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة، علما بأن مجلس الإدارة لم يوافق على الطلب هذا في ضوء العرض المقدم.

وأضاف: “مجلس الإدارة يدعوكم لإعادة النظر في العرض المقدم وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة سنرحب بالبدء في إجراءات إنهاء الصفقة”.