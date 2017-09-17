خطاب: تو إم لم يتوقف أثناء أزمة انسحاب الخطوط الملاحية

علاقات الدول الكبرى تتحكم فى تشكيل التحالفات وأمريكا والصين تستحوذان على %80 من حركة التجارة البحرية أمانى العزازىكشف محمد خطاب، مدير شركة ميرسك لاين إيجيبت أن تحالف 2M الذى جمع بين خط الميرسك والخط الملاحى MSC الإيطالى أكبر خطين ملاحيين فى العالم كان مخططاً له ان يضم خطوطا أخرى ملاحية عالم

علاقات الدول الكبرى تتحكم فى تشكيل التحالفات وأمريكا والصين تستحوذان على %80 من حركة التجارة البحرية

أمانى العزازى

كشف محمد خطاب، مدير شركة ميرسك لاين إيجيبت أن تحالف 2M الذى جمع بين خط الميرسك والخط الملاحى MSC الإيطالى أكبر خطين ملاحيين فى العالم كان مخططاً له ان يضم خطوطا أخرى ملاحية عالمية، الا ان ضغوط الصين وأمريكا المتحكمتين فى %80 من حركة التجارة العالمية جعلته مقصورا على الخطين فقط.

ولفت الى ان الاعتبارات السياسية والاقتصادية للدول تتحكم فى شكل التحالفات التى تتم بين الخطوط الملاحية، مشيرا الى ان تحالف M2 نجح فى الحفاظ على معدلات تشغيل الحاويات الترانزيت بمحطة حاويات شرق بورسعيد التى تديرها شركة قنا السويس للحاويات تشارك فيها ميرسك بنسبة %51 وذلك بجذب السفن التابعة للخط الإيطالى MSC الذى يعد ثانى أكبر خط ملاحى فى حجم تداول الحاويات.

يذكر أن تحالف تو إم يضم خطى ميرسك وام اس سى، ويمثل التحالف الأكبر ضمن اكبر ثلاثة تحالفات عالمية تم تكوينها مؤخرا فى اتفاقيات تبادل السفن بين أوروبا وآسيا، وكان مقررا أن يدخل ضمن التحالف خط هونداى الكورى.

وقال خطاب إن وراء ظاهرة عقد التحالفات بين الخطوط الملاحية ودمج الخدمات الملاحية، رغبة الخط فى الوصول الى افضل معدلات تشغيل بأقل حسابات التكلفة فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية.

وأشار خطاب إلى أن شركته تعتمد بشكل رئيسى على خدمات الترانزيت، لافتا إلى تأثر نشاط الصادر والوارد بعد غلق كوبرى السلام والصعوبات التى تواجه نقل الحاويات عن طريق المعديات من بورفؤاد لشرق بورسعيد.

وكشف مدير ميرسك لاين ببورسعيد، عن موافقة الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس، على اقتراح تقدم به لتشغيل السفينة نجدة 1 ونجدة 2 فى نقل الحاويات بين مينائى غرب وشرق بورسعيد.

وأكد أن الخط الملاحى ميرسك اتجه الى الاستعانة بالوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس ( نجدة 1 أو 2 ) لنقل حاوياته رغم وجود بارجات الوطنية للنقل النهرى وسفن الفيدر، بسبب انخفاض تكلفة النقل وسرعة التشغيل واستمرارية عمل الوحدات بالمجرى الملاحى، باعتبار الهيئة المتحكم والمسيطر على حركة الملاحة بالقناة.

وقال إن نجدة 1 تصل حمولتها الى 50 حاوية وهو معدل لا تحققه سعة البارجات الخاصة بالشركة الوطنية للنقل النهرى، كما أن سفن الفيدر التابعة لمجموعة «AFS» العالمية التى تتحكم فى نشاط الفيدر ” السفن الاصغر ” بالبحر المتوسط ليست متاحة بصفة مستمرة ويتطلب انتظار العميل عدة أيام.

ونفى خطاب أن يؤدى انشاء أنفاق قناة السويس فى بورسعيد والإسماعيلية الى الاستغناء تماماً عن منظومة نقل الحاويات بالبارجات بين الشرق والغرب، موضحاً الأسباب فى ضرورة تواجد بدائل لحركة النقل فى حالة تعرض الأنفاق لأعمال صيانة أو وقوع حوادث طارئة أو لظروف أمنية مثلما حدث مع كوبرى السلام الذى لم يعد للعمل حتى الان بكامل طاقته.

وعن الخدمات الجديدة التى يقدمها الخط الملاحى ميرسك فى الموانئ المصرية قال مدير شركة ميرسك لاين ببورسعيد، ان شركته أبرمت تعاقدا مع هيئة السكك الحديد لنقل الحاويات بالقطارات من غرب بورسعيد إلى ميناء السخنة بواقع رحلة أسبوعياً ورحلتين اسبوعياً لنقل الحاويات من السخنة لميناء الإسكندرية ورحلة اسبوعية من بورسعيد للإسكندرية أيضا، لافتاً الى أن النقل بالسكة الحديد أقل تكلفة ويقلل من حركة ضغط الشاحنات على الطرق البرية.

ولفت الى أن ما يتم نقله يصل الى 60 حاوية 20 قدما فى الرحلة الواحدة فى حين أن أقصى حمولة لسيارة النقل حاويتان وهو ما يتطلب 20 سيارة لنقل هذه الكمية وبالتالى تضاعف تكلفة النقل لارتفاع رسوم الطرق.

وقال إن الخدمات الملاحية التى يتم نقلها عبر السكة الحديد انتظمت من بداية 14 سبتمبر الجارى.

وحول تأثير قرارت الهيئة الاقتصادية ووزارة النقل بإقرار حزمة تخفيضات على رسوم الميناء والرسو والإرشاد وربطها بمعدلات تداول الخط الملاحى للحاويات، قال “خطاب” ان القرارات تعد تاريخية – حسب وصفه – مشيرا الى انها أنقذت شرق بورسعيد من كارثة محققة وخسائر فادحة، خاصة أن القرار 488 لسنة 2015 والخاص برفع رسوم الخدمات بالموانئ كان سينهى العمل بالخصم الممنوح لسفن الترانزيت التى تحقق تداول اكثر من 500 حاوية فى نهاية سبتمبر الجارى.

يذكر أن وزارة النقل سبق أن منحت تخفيضا على الرسوم بنسبة %30 للسفن التى تتداول أكثر من 500 حاوية والذى وصل الى %10 بنهاية شهر سبتمبر الجارى.

وأشار الى ان ربط نسب التخفيضات بحجم التداول فوق 200 حاوية سيساهم فى جذب سفن الحاويات العملاقة، لافتاً الى ان السياسة المرنة التى ينتهجها الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، واستجابته لتكريك دائرة دوران ميناء شرق بورسعيد ليصل غاطسها إلى 18 مترا وكذلك حفر القناة الجانبية للميناء ساعد على استقدام ميرسك للسفن التجارية العملاقة حمولة 20 ألف حاوية والمعروفهة بـ TRIBBLE.E، والتى تسدد ما لا يقل عن 180 ألف دولار رسوم عبور لهيئة قناة السويس.

وكشف خطاب عن نجاح سياسة هيئة قناة السويس فى ابرام اتفاق استثنائى مع الخط لمنح خصومات لمجموعة من السفن تابعة لميرسك كانت قادمة من المغرب لعبور القناة فى طريقها لشرق آسيا وتم تعميمه بعد ذلك فى منشور رقم 2 لسنة 2016 الخاص بمنح تخفيضات %65 على رسوم العبور بالنسبة لسفن الرحلات الطويله لتستفيد منه كل الخطوط الملاحية.

وقال خطاب أن كبرى الخطوط الملاحية تدرس الآن اقتصادات التشغيل فى ضوء قرار التخفيضات فى الرسوم والحوافز التشجيعية التى أعلنت عنها الحكومة بل وتترقب حزمة جديدة من التخفيضات المقرر الإعلان عنها فى بنود القرار 800 الخاص برفع مقابلات الإتنفاع بالأنشطة فى الموانى وكذلك رسوم القطر التى تمثل مشكلة كبرى فى شرق بورسعيد.

وتوقع أن يزيد حجم التعامل فى شرق بورسعيد سواء بزيادة حجم الحاويات المنقولة على السفن أو إدخال خدمات جديدة لموانئ أوروبا وذلك بعد أن أدت التخفيضات الى دخول الموانى المصرية خارطة المنافسة مع موانئ البحر المتوسط، خاصة أن المركب حمولة 130 ألف طن تبلغ رسومها 60 ألف دولار فى الموانئ المصرية تسدد فى موانئ أوروبا نصف هذه الرسوم.

وطالب خطاب بأن تنهى فاتورة الرسوم الموحدة الازداوجية فى تحصيل الهيئات المعنية بالملاحة لمجموعة من الرسوم مثل الموانئ والمنائر واللاسلكى والإرشاد، وأن يتم إلغاء رسم التليفون الذى تم إقراره عام 2006 وهى خدمة لم تعد موجودة نظراً للمتغيرات التكنولوجية على السفن.

وأضاف أن السفينة حمولة 18 ألف حاوية تسدد 30 ألف دولار فقط رسوم موانئ ومنائر وتدفع نفس الرسوم فى كل ميناء مصرى تتردد عليه السفينة.

من ناحية أخرى أشار مدير ميرسك ايجيبت بورسعيد، إلى أن قرار الحكومة تعويم الجنيه أثر بالإيجاب على معدلات التصدير وزيادة تداول الصادر والوارد المصرى، وقد شهد هذا العام أكبر موسم لتصدير الموالح والفواكه لروسيا وأوروبا والتى كانت تعتمد على صادرات الموانئ من الأردن والمغرب وإسرائيل.

ولفت إلى أن موانى الإسكندرية والدخيلة حققت طفرة فى عوائد تصدير البضائع بنسبة %50 وأن الشركة حققت %30 زيادة فى معدلات تصدير البضائع لأوروبا وآسيا مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى.

يذكر أن “إى بى موللر ميرسك” هى شركة نقل ولوجيستيات فى شحن الحاويات للموانئ وبها قسم مستقل للطاقة وتتواجد فى 130 دولة حول العالم، وتعتبر إحدى الشركات التابعة لقطاع النقل واللوجيستيات بالمجموعة ومعها دامكو وايه بىترمين لصناعة الحاويات وتعمل الشركة على مستوى العالم ولديها طاقم مكون من 639 سفينة تبحر فى مسارات خطوط التجارة الرئيسية فى العالم.

وقد تم تأسيس ميرسك لاين إيجيبت كشركة مساهمة مصرية وفقا للقانون المصرى لتزاول الخدمات الملاحية واللوجيستية بالموانئ المصرية بنسبة 51 للمساهم المصرى و%49 للأجنبى.