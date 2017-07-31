خطابات بعلم الوصول لفصل عمال أسمنت أسوان

إيمان عوفتنفيذًا لتهديده للعمال أرسل، اليوم، النائب معتز محمد محمود، عن حزب الحرية دائرة قوص، إنذارات بعلم الوصول لعمال أسمنت أسوان ميدكوم. وحصلت "المال" على صورة من الخطاب الذي أُرسل للعمال، والذي يمهلهم خمسة أيام إذا لم يعودوا للعمل خلالها فإن علاقتهم بالعمل تكون قد انتهت.وقال العمال

إيمان عوف

تنفيذًا لتهديده للعمال أرسل، اليوم، النائب معتز محمد محمود، عن حزب الحرية دائرة قوص، إنذارات بعلم الوصول لعمال أسمنت أسوان ميدكوم.

وحصلت “المال” على صورة من الخطاب الذي أُرسل للعمال، والذي يمهلهم خمسة أيام إذا لم يعودوا للعمل خلالها فإن علاقتهم بالعمل تكون قد انتهت.





وقال العمال إن قسم شرطة قوص لم يقم حتى الآن بالإفراج عن العمال الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم صباح اليوم.

وقال النائب معتز محمد إنه يسير وفقًا للقانون، وإن العمال تغيبوا عن العمل وأضروا مصلحة الشركة.