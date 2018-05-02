خطأ تقني في 2009 يؤدى بحياة 270 مريضة سرطان ثدي في بريطانيا

رويترزقال جيريمي هانت وزير الصحة البريطاني اليوم الأربعاء إن ما يصل إلى 270 امرأة ربما توفين بعدما أدت أخطاء في برنامج فحص سرطان الثدي في إنجلترا إلى عدم إخطار 450 ألف حالة بمواعيد الفحص.واعتذر الوزير عن هذا ”الإخفاق الخطير“ الذي وقع نتيجة خطأ في أنظمة الكمبيوتر وأمر بفتح تحقيق مستقل

رويترز

قال جيريمي هانت وزير الصحة البريطاني اليوم الأربعاء إن ما يصل إلى 270 امرأة ربما توفين بعدما أدت أخطاء في برنامج فحص سرطان الثدي في إنجلترا إلى عدم إخطار 450 ألف حالة بمواعيد الفحص.

واعتذر الوزير عن هذا ”الإخفاق الخطير“ الذي وقع نتيجة خطأ في أنظمة الكمبيوتر وأمر بفتح تحقيق مستقل.

وقال هانت أمام البرلمان ”على أفضل تقدير… توفي عدد يتراوح بين 135 و270 امرأة نتيجة لذلك“.

وأضاف ”من المؤسف أن بعضهن ربما كن سيبقين على قيد الحياة اليوم لو لم يقع هذا الإخفاق“.

وقال هانت إن الخطأ البرمجي حدث في 2009 لكن لم يظهر إلا في يناير هذا العام.

وتوفيت 150 ألف امرأة من بين 450 ألف امرأة تأثرن بهذا الخطأ. وباقي النساء في السبعينيات من عمرهن في الوقت الراهن.

وفي إنجلترا عادة ما تتم دعوة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 سنة لإجراء فحص سرطان الثدي كل ثلاث سنوات. ويعني الخلل البرمجي أن النساء المتأثرات لم يحصلن على موعد روتيني قبل أعياد ميلادهن السبعين.

وقالت منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وهي منظمة غير حكومية، إن الخبر مثير للقلق ونصحت أي امرأة تجاوزت الخمسين ولم تجر فحص الثديين بالأشعة في السنوات الثلاث الأخيرة لحجز موعد.

وقالت إيما جرينوود مديرة السياسة والشؤون العامة في المنظمة ”من الجدير بالتذكير أن الكثير من حالات الإصابة بسرطان الثدي تكتشفها النساء أنفسهن بعيدا عن برنامج الفحص، لذا فإذا لاحظتن أي تغيرات غير معتادة في الأثداء، اذهبن إلى طبيبيكن على الفور“.

