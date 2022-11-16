«خضير وشركاه» يتوسع خارجياً ويتعاقد مع مكتب «سعد الحمادى للمحاماة» بدبى

قال هانى زهران الشريك بـ«خُضير وشركاه للاستشارات القانونية» إن المكتب لديه خطة للتوسع الخارجى خلال الفترة المقبلة، فى إطار المساعى لزيادة قاعدة العملاء التابعين لتحقيق أكبر انتشار .

ولفت إلى أن «خُضير وشركاهُ» تعاقد مؤخرًا مع مكتب «سعد الحمادى للمحاماة» فى دبي، موضحًا أنه بموجب تلك الشراكة سيتم تعامل كلا المكتبين فى الإمارات ومصر.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن هناك عملاء مشتركين بالفعل بين مكتب «خُضير وشركاهُ» و «سعد الحمادى» لافتًا إلى أن التعاون يساعد فى فتح مزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة والتوسع بشكل أكبر.

وأوضح أن «خُضير وشركاه» يخطط لمواصلة التوسع الخارجى فى كل من السعودية والبحرين وقطر، من خلال عقد شراكات جديدة العام المقبل.

زهران:نُدير حاليا مجموعة من قضايا التحكيم محليا ودوليا

ونوه إلى أن مكتب «خُضير وشركاهُ» تمكن منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي، إغلاق مجموعة من الصفقات فى عدة قطاعات.

وتابع إن المكتب يُدير حاليًا عدد من التحكيمات على الصعيدين المحلى والخارجي، من بينها مجموعة متعلقة بالنشاط الرياضي، إلى جانب تأسيس العديد من الشركات للمستثمرين.

وبشكل عام، قال إن سعر الدولار فى السوق المحلية، وصل تقريبًا إلى مرحلة مستقرة، مما يجعل الوقت يسمح باقتناص الفرص، خاصة فى ظل عقد مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ، ومن المتوقع أن يتم من خلاله جذب مجموعة من الاستثمارات.

وتأسس مكتب خضير للاستشارات القانونية بأواخرعام 2019 وبدأ عمله الفعلى ببداية عام 2020 ويضم مجموعة من القيادات بقيادة محمد خضير الذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقًا، وهو الشريك والمدير المؤسس بمكتب خضير و هانى زهران الشريك ورئيس وحدة صفقات قطاع الطاقة والقطاع العقارى.

كما تضم قيادات المكتب يوسف طاهر الشريك والمسئول عن النزاعات القضائية، وحنان الديب الشريك والمسئول عن قسم الاستشارات المالية للصفقات التجارية، وأحمد قطب الشريك ومسئول قسم التحكيم والمنازعات التحكيمية الدولية والمحلية.

وتجـــدر الإشارة إلى أن مكتب «خضير» يركز على عامل المسئولية الاجتماعية بمساعدة الكيانات الناشــــئة والصغيرة وتقديم الاستشارات القانونية بما يؤهلهم للنمو، إلى جانب عمليات التدريب القانونى التى يُجريها المركز وفقًا لتصريحات سابقة للشركاء بهِ،