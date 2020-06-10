بورصة وشركات

«خضير للاستشارات» : السوق قد تشهد عمليات دمج واستحواذ لكيانات تضررت من كورونا

أكد أن بعض المستثمرين يراهنون على عنصر الوقت إذ إن العائد سيكون كبيرًا بالنسبة لهم.
مصطفى طلعت 4:53 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 4:53 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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أكد محمد خضير، المؤسس والشريك المدير بمكتب خضير للاستشارات، أن حجم تقديرات المستثمرين لدخول السوق المحلية انخفض بشكل كبير بعد جائحة كورونا.

وتوقّع خضير، خلال حلقةٍ نقاشية عُقدت، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق “زوم”، عودة النشاط بقطاعات التدوير والصناعة والقطاعات الخِدمية والتكنولوجية.

ولفت إلى أن عمليات العودة قد تشمل شراء بعض الحصص أو عمليات اندماج لشركات تعاني بسبب الجائحة تتضمن دخول مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على عنصر الوقت إذ إن العائد سيكون كبيرًا بالنسبة لهم.

جاءت الحلقة النقاشية بمشاركة أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، تحت عنوان “بعد فيروس كورونا.. الواقع الجديد وتأثيره على وتيرة الأعمال وكيفية التكيف معها”.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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