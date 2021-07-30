خضوع مكونات السيارات المفككة والمستوردة بغرض التجميع لضريبة القيمة المضافة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 43 لسنة 2021، والذي تم تعميمه على المنافذ الجمركية المختلفة، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن المعاملة الضريبية لمكونات السيارات المفككة تفكيكا كاملًا والمستوردة من الخارج بمعرفة الشركة العربية الأمريكية للسيارات بغرض التجميع والتصنيع ثم البيع بالسوق المحلية.

وأكدت المصلحة أنه وفقًا لكتاب رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، فإن تلك البضائع تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية – قيمة مضافة – في خطابه لمصلحة الجمارك المصرية، أنه ورد كتاب من الشركة العربية الأمريكية للسيارات – إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع – الوارد الينا برقم 2159 بتاريخ 28 يوليو الحالي، للاستفسار حول المعاملة الضريبية لمكونات سيارات مفككة تفكيكا كاملا المستوردة بمعرفتها بغرض التجميع والتصنيع ثم البيع بالسوق المحلي .

وأشار إلى أنه بالرجوع إللى القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته وما استقر عليه الراي بالمصلحة، فأن المستلزمات والمكونات اللازمة لإنتاج سيارات الركوب تخضع لضريبة القيمة المضافة بفئة 13% اعتبارًا من سبتمبر 2016 ، وبفئة 14% من القيمة اعتبارًا من سبتمبر 2017 ولا تخضع لضريبة الجدول عن الافراج الجمركي.

وتابع أن تلك المنتجات يطبق عليها أحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية والخاصة بصناعات التجميع على أن يتم تحصيل ضريبة الجدول، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عند إتمام التصنيع والبيع بالسوق المحلية وفقا لنص المسلسل رقم 9 ، 10 ، 11 بند ثانيا سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من الجدول المرفق بالقانون.

يذكر أن الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) تعد إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، وتعد شركة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع 51% وشركة فيات كرايسلر العالميه بنسبة 49%.

وتأسست الشركة عام 1977 بغرض إنتاج العربات الجيب 4×4 لخدمة القوات المسلحة للدول المؤسسة للهيئة (مصر – قطر – السعودية – الإمارات) ، برأس مال مدفوع 6 مليون دولار، وقامت الشركة منذ إنشائها بتوريد العربات الجيب العسكريه للقوات المسلحة المصرية وتلبيه جميع احتياجاتها وكذلك التصدير إلى بعض الدول العربيه مثل العراق ، ليبيا ، عمان .

وبدءاً من عام 1982 وحتى الآن إتجهت الشركة إلى الإنتاج المدني لملء الطاقات الفائضة وشمل ذلك إنتاج موديلات لسياراتفيات – بيجو – كيا – ستروين -هيونداى – كرايزلر – تويوتا.