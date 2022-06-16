خضر : زراعة 319.5 ألف فدان قطن منذ بداية الموسم

سجلت مساحات القطن المزروعة لمحصول عام 2022، نحو 319.5 ألف فدان قطن، مسجلة بذلك ما نسبته 77.4% من إجمالى مستهدف 412 ألف فدان قطن، منذ بداية موسم زراعة القطن فى مارس حتى 12 يونيو من الشهر الحالي.

قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى تصريحاته لـ«المال» إن ما تمّت زراعته من أقطان حتى الأحد، والبالغ 319.5 ألف فدان قطن، قد تجاوز مساحة محصول القطن خلال تلك الفترة من العام الماضي، والذى بلغ نحو 231 ألف فدان قطن.

ويرجح أن تتجاوز إنتاجية القطن العام الحالى نحو 2.7 مليون قنطار زهر- القطن ببذرته قبل حلجه، ما يعادل (1.25 مليون قنطار زهر) إنتاجية العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

والقطن الزهر هو القطن ببذرته قبل نزع البذرة منه وحلجه، أما القطن الشعر فهو بعد الحلج ونزع البذرة، وتحويله لقطن خام يصلح للصناعة أو التصدير مباشرة.

وشهد الموسم الحالى زراعة 9 أصناف، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.

كان رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن قد ذكر أن عمليات زراعة القطن التى بدأت فى مارس الماضى مستمرة حتى 20 يونيو من الشهر الحالي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى أن آليات تسويق محصول القطن لعام 2022، ستعلن عقب الانتهاء من زراعته.

وكانت أسعار شراء القطن من المزارعين قد شهدت قفزة كبيرة، العام الماضى، ليتجاوز سعره 5000 جنيه، مقابل 2100 جنيه سعره فى عام 2020.

واتجهت الحكومة المصرية إلى تطبيق نظام تسويق القطن بالمزاد العلنى لمحصول 2021، فى كافة المحافظات المنتجة والسوق بالكامل بنظام المزادات،

وكان قد طبق على 4 محافظات فقط فى عام 2020 ضموا محافظتين فى وجه قبلي، ومثلهم فى وجه بحري، أما عام 2019 فلقد طبق فى محافظتين فقط بالوجه القبلى.