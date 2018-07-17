خضر: المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين بقطاع التأمين

مروة عبد النبى:كشف إيهاب خضر الوسيط التأمينى أن مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين" تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين بقطاع التأمين بجانب تطوير قواعد القيد والترخيص للوسطاء بالهيئة العامة للرقابة وأضاف خضر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين" أ

مروة عبد النبى:



كشف إيهاب خضر الوسيط التأمينى أن مبادرة “معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين” تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين بقطاع التأمين بجانب تطوير قواعد القيد والترخيص للوسطاء بالهيئة العامة للرقابة

وأضاف خضر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة “معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين” أن فكرة تدشين المؤتمرة بدأت فى عام 2015 وتم تلقى 103 مقترحات من 21 شخصا يمثلون جميع أطراف صناعة التأمين.

وأوضح أن المقترحات تتضمن تطوير معايير الاكتتاب وتسوية التعويضات، وكذلك تطوير نشاط إعادة التأمين والتأمين التكافلى والرعاية الصحية بجانب خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.



قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة لشئون التأمين، إن الهيئة قررت تبنى تلك المبادرة والتى تعد الأولى من نوعها فى جميع القطاعات الرقابية العاملة بالدولة والتى تجمع الرقيب مع جميع العاملين بالقطاع التابع لها.