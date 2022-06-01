خصومة ثأرية وراء العثور على جثمان سائق في أكتوبر.. وضبط 5 جناة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى حل لغز العثور على جثمان سائق ملقاة على جانب الطريق في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدما اكتشفت أن دافع الجريمة خصومة ثأرية.

تعود التفاصيل في الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شخص مُلقاة على جانب الطريق.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه سائق -مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجني عليه، واثنين من المتهمين.

وفي سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين لمعاونتهما على ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.