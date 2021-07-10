سيــارات

خصومات على سيارات «كيا سبورتاج» موديل 2021 .. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 395 إلى 521 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 6:51 م, السبت, 10 يوليو 21 6:51 م, السبت, 10 يوليو 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية على طرازات «كيا سبورتاج» موديل 2021 – بشكل غير رسمي-؛ بقيمة تتراوح بين 5 إلى 9 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 395 إلى 521 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال شهر يوليو الحالى.

من جهته، أرجع أحد موزعي السيارات، الخصومات السعرية على طرازات «كيا سبورتاج» إلى سعي أغلب الموزعين والتجار لتصريف المخزون المتواجد لديهم؛ وذلك قبل استلامهم الحصص الجديدة من موديلات 2022 خلال الأيام المقبلة.

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كانت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “كيا” في مصر،- أعنت منتصف الأسبوع الماضى- عن أسعار سيارات «كيا سبورتاج» موديل 2022، التى سيتم تقديمها عبر 5 فئات داخل السوق المحلية، بأسعار تبدأ من 414.9 إلى 539.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كيا سبورتاج
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بقلم المال - خاص

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