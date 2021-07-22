خصومات على سيارات «شيري تيجو 8».. تعرف على التفاصيل

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات تقديم خصومات سعرية- بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 8» بقيمة تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.
يوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «شيري تيجو 8» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي:
الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Baseline 365 361 4 H/L 395 390 5
ينتمي طراز «شيرى تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.