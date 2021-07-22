خصومات على سيارات «شيري تيجو 8».. تعرف على التفاصيل

تباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 361 إلى 390 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات تقديم خصومات سعرية- بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 8» بقيمة تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

يوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «شيري تيجو 8» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Baseline 365 361 4 H/L 395 390 5 القيمة بالألف جنيه

ينتمي طراز «شيرى تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.