سيــارات

خصومات على سيارات «شيري تيجو 8».. تعرف على التفاصيل

تباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 361 إلى 390 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 2:19 م, الخميس, 22 يوليو 21 2:19 م, الخميس, 22 يوليو 21

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أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات تقديم خصومات سعرية- بشكل غير رسمي- على طرازات «شيري تيجو 8» بقيمة تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال يوليو الحالى.

يوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «شيري تيجو 8» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Baseline3653614
H/L3953905
القيمة بالألف جنيه

ينتمي طراز «شيرى تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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