خصومات على سيارات «ستروين C3 إير كروس».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 313 ألف جنيه

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية على طرازات «ستروين C3 إير كروس» ؛ بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات live 315 313 2 Feel 359 356 3 Shine 396 393 3 القيمة بآلاف جنيه

ينتمى طراز «ستروين C3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.