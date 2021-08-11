خصومات على سيارات «إم جي 5» موديل 2021 .. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 221 إلى 258 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية – بشكل غير رسمى- على طرازات «إم جي 5» موديل 2021؛ بقيمة تتراوح بين 2 إلى 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «إم جي 5» في مصر، خلال الشهر الحالى:

الفئة السعر الرسمى السعر التجاري مقدار الفروقات Classic 223 221 -2 Comfort 243 241 -2 Luxury 263 258 -5 القيمة بألاف جنيه

فى ذات السياق، قال أحد موزعي السيارات، أن أغلب الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض أسعار طرازات «إم جى 5» حاليًا؛ بهدف امكانية تسويق وبيع المخزون المتواجد لديهم، خاصةً وسط تداول الأنباء التى تشير بقرب موعد طرح موديلات 2022 منها داخل السوق المحلية، خلال الأسابيع المقبلة.

ينتمي طراز «MG 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.