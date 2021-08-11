سيــارات

خصومات على سيارات «إم جي 5» موديل 2021 .. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 221 إلى 258 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:59 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 8:59 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية – بشكل غير رسمى- على طرازات «إم جي 5» موديل 2021؛ بقيمة تتراوح بين 2 إلى 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «إم جي 5» في مصر، خلال الشهر الحالى:

اقرأ أيضا  «الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» .. تعرف على التفاصيل
الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
Classic223221-2
Comfort243241-2
Luxury263258-5
القيمة بألاف جنيه

فى ذات السياق، قال أحد موزعي السيارات، أن أغلب الموزعين والتجار اتجهوا لتخفيض أسعار طرازات «إم جى 5» حاليًا؛ بهدف امكانية تسويق وبيع المخزون المتواجد لديهم، خاصةً وسط تداول الأنباء التى تشير بقرب موعد طرح موديلات 2022 منها داخل السوق المحلية، خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

ينتمي طراز «MG 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«الأوفر برايس» يتراجع على سيارات «إم جي ZS» .. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 10:01 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

زيادة 4 آلاف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان صني»

المال - خاص 2:47 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

سعر ومواصفات سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 (صور)

المال - خاص 2:19 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

«هافال H6» تنضم لقائمة سيارات «الأوفر برايس».. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 12:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

مبيعات السيارات الصديقة للبيئة فى الصين تقفز 164% خلال يوليو

أحمد فراج 12:32 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

«إحلال السيارات»: نواجه فجوة 35500 مركبة بين الطلبات الصحيحة والتسليمات

منى عبدالباري 10:36 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21