خصومات على أسعار سيارات «هانتنج X7s» تصل إلى 20 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولى إلى 309 ألفًا و999 جنيهًا، بدلًا من 329 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا.

أعلنت مجموعة IFG جروب -وكلاء زوتي، وهانتنج، وفيكتوري- اليوم الثلاثاء- عن تخفيض أسعار سيارات هانتنج X7s بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار طرازات “هانتنج X7s” الفئة الأولى إلى 309 ألفًا و999 جنيهًا، بدلًا من 329 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا.

وهبطت أسعار سيارات “هانتنج X7s” الفئة الثانية إلى 329 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 349 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمي طراز «hanteng X7s» فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV“، مزودة بمحرك 1500 س سي، ليعطي قوة قدرها 156 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 215 نيوتن/متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4671 مم العرض 1902 مم الارتفاع 1697 مم سعة الشنطة الخلفية 414 لتر

مواصفات هانتنج X7s

زودت طرازات «hanteng X7s» بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، منها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

وتحتوى على نظام الثبات الإلكترونى، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة، وشاشة وسائط داخلية 9 بوصة، ومكييف هوزاء أتوماتيك، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها.

يذكر أن مجموعة IFG جروب كانت فى أغسطس الماضى قد طرحت سيارات هانتنج “X7s” فى السوق المحلية.