سيــارات

خصومات على أسعار سيارات «فورد فيوجن» تصل إلى 20 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 580 إلى 630 ألف جنيه
أحمد عوض 5:08 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 5:08 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات تقديم خصومات سعرية على طرازات «فورد فيوجن» بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «فورد فيوجن» في مصر:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Trend580580
Sport65063020
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «فيوجن» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 240 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 340 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» تقفز 10 آلاف جنيه خلال نوفمبر

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

هبوط «الأوفر برايس» على سيارات «ستروين سي إليزيه».. تعرف على الأسعار

أحمد عوض 4:15 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

سعر ومواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022

أحمد عوض 3:25 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

حصة المركبات الكهربائية تقفز إلى %10 من سوق السيارات العالمية

شريف عيسى 6:16 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «شيفروليه أوبترا» إلى 25 ألف جنيه

أحمد عوض 5:19 م, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر ومواصفات «تويوتا بيلتا» موديل 2022

أحمد عوض 5:00 م, السبت, 27 نوفمبر 21

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي 6».. تعرف على الأسعار

أحمد عوض 10:15 م, الخميس, 25 نوفمبر 21