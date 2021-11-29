خصومات على أسعار سيارات «فورد فيوجن» تصل إلى 20 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 580 إلى 630 ألف جنيه

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات تقديم خصومات سعرية على طرازات «فورد فيوجن» بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «فورد فيوجن» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Trend 580 580 Sport 650 630 20 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «فيوجن» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 240 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 340 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.