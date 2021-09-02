خصومات على أسعار سيارات «شانجان ألسفن» تصل إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 159.9 إلى 195 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- عن تقديم عرض خصومات سعرية على طرازات «شانجان ألسفن» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شانجان»، تراجعت أسعار طرازات «ألسفن» الفئة الأولى «M/T» إلى 162 ألف جنيه، بدلًا من 172 ألفًا سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات «شانجان ألسفن» الفئة الثانية «A/T L1» إلى 182 ألف جنيه، مقارنة بنحو 192 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «ألسفن» الفئة الثالثة «A/T L2» بنحو 197 ألف جنيه، مقابل 207 آلاف جنيه.

تقدم سيارات «شانجان Alsvin » الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

فى المقابل، دعمت طرازات «شانجان Alsvin» – النسخة الثانية – فئة «A/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.