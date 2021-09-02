سيــارات

خصومات على أسعار سيارات «شانجان ألسفن» تصل إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 159.9 إلى 195 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:18 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 3:18 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- عن تقديم عرض خصومات سعرية على طرازات «شانجان ألسفن» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شانجان»، تراجعت أسعار طرازات «ألسفن» الفئة الأولى «M/T» إلى 162 ألف جنيه، بدلًا من 172 ألفًا سابقًا.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات سيارات «بي واي دي L3» موديل 2022 (صور)

وانخفضت أسعار سيارات «شانجان ألسفن» الفئة الثانية «A/T L1» إلى 182 ألف جنيه، مقارنة بنحو 192 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «ألسفن» الفئة الثالثة «A/T L2» بنحو 197 ألف جنيه، مقابل 207 آلاف جنيه.

تقدم سيارات «شانجان Alsvin » الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

اقرأ أيضا  زيادة 3000 جنيه «أوفر برايس» على أسعار سيارات «شيري تيجو 7»

فى المقابل، دعمت طرازات «شانجان Alsvin» – النسخة الثانية – فئة «A/T» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«غبور» تخفض أسعار سيارات «شانجان إيدو» 10 آلاف جنيه

المال - خاص 3:44 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

«أميك»: مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تقفز 10% خلال 7 أشهر (جراف)

أحمد عوض 2:37 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

تتصدرها «إم جي ZS».. ترتيب السيارات الرياضية «الكروس أوفر» الأكثر مبيعًا في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

أحمد عوض 1:29 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الرياضية «SUV» في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

أحمد عوض 12:25 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

نقص الرقائق الإلكترونية يهوى بإنتاج المركبات فى المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 65 عاما

أحمد شوقي 6:36 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

كورونا يعزز نمو مبيعات «الكهربائية» فى أوروبا

أحمد شوقي 6:29 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21