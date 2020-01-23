خصومات على أسعار سيارات سيتروين تصل إلى 35 ألف جنيه

تراجعت أسعار سيتروين C5 الفئة الأولى إلى 404 آلاف جنيه بدلا من 439 ألفا

خفضت الشركة المصرية الأوروبية، إحدي شركات مجموعة المجموعة العربية المتحدة “القصراوي جروب“، وكيل العلامة التجارية سيتروين في مصر، منذ قليل، أسعار 3 سيارات من سيتروين هم “C5، وسي إليزيه، وC4″، بقيمة تراوحت بين 5.1 و35 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار سيارات سيتروين C5 الفئة الأولي إلي 404 آلاف جنيه، بدلا من 439 ألفا سابقا.

وانخفضت أسعار طرازات سيتروين C5 الفئة الثانية إلي 464 ألف جنيه، مقارنة بنحو 489 ألفا.

وهبطت أسعار “سيتروين C5” الفئة الثالثة إلي 519 ألف جنيه، مقابل 539 ألفا.

أسعار سيتروين سي اليزيه

كما أعلنت الشركة المصرية الأوروبية عن تخفيض أسعار طرازات سيتروين سي إليزيه الفئة الأولي إلي 219.9 ألف جنيه، بدلا من 225 ألفا.

وتراجعت أسعار “سيتروين سي إليزيه” الفئة الثانية إلي 249.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 255 ألفا.

سعر سيتروين C4

قدرت أسعار طرازات سيتروين C4 الفئة الأولي إلي 399.9 ألف جنيه، بدلا من 405.9 آلاف.

وحددت أسعار “سيتروين C4” الفئة الثانية إلي 414.9 ألف جنيه، مقابل 420 ألفا.