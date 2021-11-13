خصومات على أسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو».. تعرف على التفاصيل

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن تقديم خصومات سعرية – بشكل غير رسمي- على طرازات «سوزوكي إسبريسو» بقيمة بلغت 2000 جنيه داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات M/T 150 148 -2 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، يخرج قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.