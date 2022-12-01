يبحث العديد من المستهلكين على خصومات الجمعة الصفراء 2022 من موقع Noon وكود خصم نون مصر الجديد، والذي يعد نون، هو أشهر منصة رقمية في مجال التسوق الإلكتروني في المنطقة العربية.

وتقدم خصومات الجمعة الصفراء 2022 من موقع Noon وكود خصم نون مصر الجديد في كل من مصر، والسعودية، والإمارات أكبر العروض على مستوى الشرق الأوسط.

وتستمر خصومات الجمعة الصفراء 2022 من موقع Noon وكود خصم نون مصر الجديد حتى 27 نوفمبر الجاري، مع خصومات تصل إلى 80% على ملايين المنتجات مع إضافة مزايا جديدة وعروض بنكية مميزة.

عروض موقع نون في الجمعة الصفراء

تضم خصومات الجمعة الصفراء 2022 من موقع Noon وكود خصم نون مصر الجديد، مجموعة كبيرة من الأزياء التي تضمن أبرز العلامات التجارية مثل إل سي، وايكيكي، وأمريكان إيجل، وديفاكتو، وأندورا.

بالإضافة إلى عروض اشتري قطعة وأحصل على قطعة أخري مجانًا، والتي مسموح بها في العلامات التجارية التالية: نايكي، وأديداس، وريبوك، وسكيتشرز. وتوجد في عروض الجمعة الصفراء من نون خصومات تصل حتي 80% على منتجات لوريال باريس، وميبلين، وجارنييه، وسيبيل، وراش براش، ودكتور راشيل بأسعار تبدأ من 22 جنيه.

كما يوجد في موقع نون أيضَا خصومات تصل إلى 75% على النظارات والساعات من علامات تجارية ومنها، تومي هيلفجر، وكاسيو، وألبا، ومايكل كورس.

خصم خاص من نون لحاملي بطاقات الأهلي المصري

خلال فترة الجمعة الصفراء، سيتمكن حاملو بطاقات البنك الأهلي المصري من تقسيم مدفوعاتهم على 18 شهرًا بدون فوائد، لديهم أيضًا الفرصة للفوز بـسيارة شيرى تيجو 7 في حالة إنفاقهم 2000 جنيه، ولمستخدمي بطاقات فيزا خصم إضافي 20% في حال إنفاقهم ما يصل إلى 250 جنيه.

كود خصم نون مصر الجديد

خصومات الجمعة الصفراء حتي 95% من نون + كود خصم لأول٩٩ مشتري، اضغط نسخ لكود الخصم التالي : G88 ، و قم بنسخ الكود مرة أخري عند شراءك أي منتج من منتجات نون على الرابط التالي: