خصومات أوفر ماركت تصل لـ50% بمناسبة الـblack Friday‎‎

سمية كمال أعلنت شركة أوفر ماركت، المتخصصة فى بيع منتجات السوبر ماركت أون لاين، عن خصوماتها بمناسبة الـ"black Friday". وقال عبد الرحمن جلال، الرئيس التنفيذى والمؤسس للشركة، إن «أوفر ماركت» ستقدم خصومات على المنتجات الغذائية التي تهتم بها الأسرة كالزيت والسكر، وذلك بالتعاون مع هايبر مار



سمية كمال

أعلنت شركة أوفر ماركت، المتخصصة فى بيع منتجات السوبر ماركت أون لاين، عن خصوماتها بمناسبة الـ”black Friday”.

وقال عبد الرحمن جلال، الرئيس التنفيذى والمؤسس للشركة، إن «أوفر ماركت» ستقدم خصومات على المنتجات الغذائية التي تهتم بها الأسرة كالزيت والسكر، وذلك بالتعاون مع هايبر ماركت بمناسبة الـ”black Friday”.

وأوضح جلال لـ«المال»، أن الخصومات ستصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية، وذلك من 23 نوفمبر وحتي نهاية الشهر.

و«أوفر ماركت»، هو موقع وتطبيق على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، يقوم بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت، والمستهلكين، لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني أون لاين من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يقوم بتوصيل المنتجات للعملاء.

وبحسب جلال، فإن الشركة تنوى ضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال عامى 2017 و2018 محلياً وخارجياً، تمولها عبر شركات وصناديق رأسمال مخاطر.

يذكر أن الشركة اجتذبت أكثر من 350 ألف عميل من مصر، وسجلت نموًا فى حجم طلبات الشراء بنسبة %600 خلال العام الثانى مقارنة بالعام الأول، كما تعاقدت مؤخراً مع أكثر 250 فرعًا لمتاجر علامات تجارية.

