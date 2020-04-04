سيـــاســة

خصم نسبة من الراتب .. تشريعا مرتقبا في البرلمان لدعم الدولة في حربها ضد كورونا

بحيب يكون 5% لمن يزيد راتبه عن خمسة آلاف و 10٪؜ لمن يزيد عن عشرة آلاف ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.
ياسمين فواز 1:04 ص, الأحد, 5 أبريل 20 1:04 ص, الأحد, 5 أبريل 20

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تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان لتلقي مشروع قانون يهدف إلي فتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات حيث كان يتم التبرع للمجهود الحربي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

ويهدف مشروع القانون إلي حث مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري .

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان ورئيس حزب الوفد، عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.

واضاف رئيس اللجنة التشريعية في تصريحات له السبت، أن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.

تشريعية البرلمان : التبرع لمن يزيد راتبه عن 5 آلاف جنيه

واوضح ان التبرع سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.

وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

«الإجمالي 1070»..الصحة: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة
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بقلم ياسمين فواز

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