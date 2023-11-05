«خشية زوجته».. زوج يختلق واقعة سرقة هاتفه في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء كذبًا بتعرض شخص وآخرين لواقعة سرقة متعلقاتهم كرهًا عنهم أثناء استقلالهم سيارة أجرة في محافظة الإسكندرية، واتضح أن زوجًا اختلقها خشية زوجته بعدما نسى هاتفه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشور متداول من حساب إحدى السيدات بصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الإدعاء بتعرض زوجها وآخرين لواقعة سرقة متعلقاتهم كرهًا عنهم من قبل “ملثمين” أثناء استقلالهم سيارة أجرة ميكروباص، من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص وبإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من تحديد صاحبة الحساب المشار إليه، وتبين أنها -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه- وباستدعائها قالت إن زوجها أبلغها مضمون ما قامت بنشره.

وأمكن ضبط زوج الشاكية وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في 8 قضايا تبديد.

وبمواجهته قال إنه استعار هاتف زوجته واستقل الميكروباص وأثناء سداد الأجرة ترك الهاتف على الكرسى سهوًا جواره بينه وأحد مستقلي الميكروباص “مجهول”.

واكتشف عدم وجود الهاتف، وخشية عدم تصديق زوجته له وظنها بقيامه ببيعه اختلق الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما لإدعائهما الكاذب.

وحددت مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول وضبطه، وتبين أنه حداد -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.